Restaurantes no Japão esperam maior fluxo no período da tarde

Comemorações de empresas no Japão podem impulsionar o movimento de restaurantes e estabelecimentos em dezembro e meados de janeiro.

O GNAVI, que fornece informações sobre os restaurantes via Internet, construiu um site de entregas de bentôs de luxo em outubro deste ano.

Dentro do avanço das reformas de trabalho das empresas, as festas como bonenkai e outras recepções foram mudadas para o período da tarde e, como a previsão é de que a demanda de bentôs relativamente caros aumente, aproximadamente 330 restaurantes japoneses de Ginza (Tóquio) que começaram a incluir o serviço de venda de bentôs se inscreveram no GNAVI.

E as empresas que administram a caixa de Karaokê da marca JOYSOUND estabeleceram o plano de Karaokê de free-time da tarde com comida desde o mês passado. Este plano inclui o “Utai Houdai” entre as 11:00 e 18:00 pelo preço de ¥2.000 (¥1.000 mais barato que o plano da noite), e vem chamando a atenção das empresas que desejam realizar banquetes e outros eventos.

O membro do departamento de planejamento de vendas da JOYSOUND Asaya Nohara disse: “Como os Karaokê possuem quartos privados à prova de som, após as reuniões de empresa, há muitas empresas que os utilizam para festas. Espero que a demanda aumente futuramente”.

Fonte: NHK News