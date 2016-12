Onsen na neve: confira alguns dos locais mais populares

Os onsen (fontes de águas termais) são locais incríveis para passar um momento relaxante. A experiência é realçada ao mergulhar nas águas terapêuticas de um banho a céu aberto que oferece cenários com neve.

Em japonês, onsen ao ar livre chama-se rotenburo.

Confira algumas áreas de onsen onde você poderá desfrutar de tal experiência no inverno:

Nyuto Onsen (乳頭温泉)

Local: província de Akita

O Nyuto Onsen é um grupo de onsen ryokan nas montanhas da província de Akita, que oferece banhos tradicionais e rústicos em águas termais. A maioria dos ryokan têm banhos a céu aberto com vistas da neve no inverno. Alguns desses onsens são: Tsurunoyu Onsen, Tsurunoyu Onsen – Yamanoyado, Kuroyu Onsen, Taenoyu Onsen, Ganiba Onsen, Ogama Onsen, Magoroku Onsen e Kyukamura Nyuto Onsenkyo.

Para mais informações: Nyuto Onsenkyo (japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Confira o vídeo:

Kusatsu Onsen (草津温泉)

Local: província de Gunma

O Kusatsu Onsen é favorecido com grandes volumes de águas termais de qualidade e é constantemente classificado como o melhor destino de onsen no Japão. Os banhos em águas termais a céu aberto no Sainokawara Rotenburo oferece vistas incríveis da paisagem de inverno. Alguns dos locais com de águas termais: Otakinoyu, Gozanoyu, Shirohatanoyu e Jizonoyu.

Para mais informações: Kusatsu Onsen (em inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Confira o vídeo:



Manza Onsen (万座温泉)

Local: província de Gunma

O Manza Onsen é um local de águas termais localizado a 1.800 metros acima do mar, nas encostas do Monte Shirane. A montanha abastece a cidade onsen com as águas mais sulfúricas do país. Grandes quantidades de neve no inverno tornam a cidade em um dos melhores locais perto de Tóquio para desfrutar de um banho em águas termais a céu aberto na neve. Alguns dos hotéis e ryokan na área do Manza Onsen que oferecem banhos em águas termais: Nisshinkan, Manza Prince Hotel, Manza Kogen Hotel e Manzatei.

Para mais informações: Manza (japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Confira o vídeo:

Okukinu Onsen (奥鬼怒温泉)

Local: província de Tochigi

O Okukinu Onsen é um conjunto de 4 ryokan (os mais populares são o Kaniyu e o Haccho-no-yu) de águas termais em um vale afastado nas montanhas de Tochigi. O ryokan oferece alguns dos banhos em águas termais a céu aberto mais atmosféricos e rústicos na região Kanto. Áreas de onsen separadas por gênero ou para ambos podem ser encontradas e oferecem águas sulfúricas e leitosas, além de vistas da natureza.

Para mais informações: Naf (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Minakami Onsen

Local: província de Gunma

Minakami é um popular destino de águas termais incluindo banhos a céu aberto com belas vistas da natureza. Há dezenas de fontes termais separadas ao longo das montanhas e vales de Minakami, onde vários resorts foram construídos.

Alguns dos banhos em águas termais na área de Minakami são: Takaragawa Onsen, Hoshi Onsen, Yuterume Tanigawa Onsen e Matenboshi no Yu.

Para mais informações: Visit Gunma (em inglês) , Minakami Onsen (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Tokachidake Onsen (十勝岳温泉)

Local: província de Hokkaido

O Tokachidake Onsen é um conjunto de fontes termais localizado na metade do caminho da encosta do Monte Tokachidake, um vulcão ativo no Parque Nacional Daisetsuzan. Banhos em águas termais a céu aberto separados por gênero com paisagens espetaculares das montanhas podem ser encontrados aqui. Durante os meses de inverno, a paisagem é particularmente de tirar o fôlego.

Para mais informações: Ryonkaku Onsen (em japonês)

Localização no Goole Maps para referência, veja aqui

Confira o vídeo:

