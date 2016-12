 Ônibus de longa distância com compartimentos privados ganham popularidade no Japão

Operadoras de ônibus de longa distância no Japão têm melhorado o nível de conforto para passageiros à extensão de oferecer agora compartimentos individuais em seus veículos.

Apesar de preços um pouco mais caros em relação a passagens aéreas com desconto, o serviço de alta qualidade que usa ônibus de luxo está ganhando popularidade entre os jovens e pessoas de negócios que querem economizar tempo ao viajarem durante a noite.

Assentos até com função de massagem

Em um caso do tipo, um ônibus de luxo operado pela Nishi-Nippon Railroad Co., com 4 compartimentos na parte frontal e assentos convencionais atrás deles, parte da cidade de Fukuoka, sudoeste do Japão, às 19h para uma viagem de 14 horas até Tóquio. Cada compartimento tem um assento reclinável que permite ao passageiro repousar de forma confortável. O assento de couro, que mede 80cm por 190cm, também tem a função de massagem.

O espaço privado também está equipado com um tablet, tomada e até purificador de ar. O ocupante também pode ajustar a intensidade da luz.

O assento especial custa entre ¥17.000 e ¥20.000, dependendo do dia, sendo mais barato do que um assento reservado no shinkansen, que custa ¥23.000, para viajar entre as cidades em cerca de 5 horas, mas mais caro do que uma tarifa de ¥15.0000 ou menos para um voo com desconto.

Mesmo assim, ônibus com compartimentos estão se tornando cada vez mais populares. De acordo com a Nishi-Nippon Railroad, que iniciou o serviço em 2014, as reservas diárias para os assentos fechados acabam mais rápido em relação aos assentos normais.

O auge na indústria levou as operadoras a se engajarem em guerras de preços

Ônibus de luxo estão em alta desde 2002, quando o governo flexibilizou regulamentos para encorajar as operadoras turísticas a entrarem no negócio de ônibus expressos, de acordo com um instituto de pesquisa de marketing com sede em Yokohama.

Combinado à popularização de assentos reservados via Internet, que permite aos passageiros compararem as tarifas de ônibus com mais facilidade, o auge na indústria levou as operadoras a se engajarem em guerras de preços e também a competirem em serviços distintos em desenvolvimento, de acordo com o instituto.

Assentos em compartimentos foram introduzidos pela primeira vez em 2006 na rota Tóquio-Osaka pela JR Bus Kanto Co e pela West JR Bus Co, enquanto a Willer Express Japan Inc seguiu a tendência em 2008.

Agora, serviços similares também conectam grandes cidades e algumas áreas regionais.

A Kaifu – Kankou Co. começou a operar ônibus, em que todos os 12 assentos eram fechados, entre a província de Tokushima e Tóquio em 2011. O Ryobi Group, da província de Okayama, vem operando ônibus equipados com 14 assentos em compartimentos entre Hiroshima e Yokohama desde 2012.

Mas, ao mesmo tempo, os custos para desenvolver e fabricar tais ônibus de alta qualidade tem desencorajado a entrada de empresas rodoviárias de pequeno porte no negócio.

Ryuichi Narisada, chefe do instituto de pesquisa de marketing, disse que tais serviços de ônibus podem crescer futuramente com mais veículos de luxo, mas a expansão poderá estar limitada a rotas rentáveis que conectam Tóquio e cidades como Osaka, Quioto e Kobe.

Fonte e imagem: Kyodo via Japan Times