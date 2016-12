Máquinas de bilhetes multilíngues serão instaladas em estações de metrô na capital japonesa

Tóquio planeja introduzir novas máquinas de venda de bilhetes multilíngues em estações de metrô administradas pelo governo, com o objetivo de ajudar o crescente número de turistas estrangeiros que poderá visitar o Japão durante as Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio em 2020.

A nova máquina, que será instalada até o final deste ano fiscal, permitirá aos passageiros escolherem seus destinos a partir de uma lista de pontos turísticos ou de mapas de rota de trem na tela para tornar as coisas mais convenientes.

Um total de 32 máquinas com os idiomas japonês, inglês, chinês e coreano serão instaladas nas estações de Asakusa e Roppongi, ambas pontos turísticos.

As máquinas, que o governo metropolitano desenvolveu juntamente com a Tokyo Metro Co, foram instaladas em uma base de testes entre janeiro e abril. Elas já foram introduzidas em estações da Tokyo Metro.

As máquinas de venda de bilhetes convencionais, que estão disponíveis apenas em japonês e inglês, também serão substituídas pelas multilíngues. Tóquio vai considerar a adição de outros idiomas futuramente.

