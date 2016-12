Javali ataca 4 pessoas perto do Castelo de Hikone em Shiga

Um javali selvagem feriu 4 pessoas no domingo (25) enquanto elas andavam em uma trilha movimentada no lado externo do Castelo de Hikone, na província de Shiga.

Um homem de 78 anos ficou gravemente ferido, com seu dedo necrosado, e outras 3 pessoas foram foram mordidas.

Após atacar as 4 pessoas na trilha movimentada com turistas, o animal correu em direção às proximidades de um rio e foi morto a tiros por um grupo de caça local.

Segundo a polícia de Hikone, a javalina media 1.4m de comprimento e pesava cerca de 100 kg.

Não há montanhas próximas ao local com javalis selvagens e, de acordo com a polícia, o animal pode ter atravessado um rio ou parte do Lago Biwa, a partir de outra área.

Fonte e imagem: Japan Times