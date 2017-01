Economia do Japão dá sinais de melhora em 2016

O governo japonês melhorou sua avaliação econômica para dezembro pela primeira vez em 1 ano e 9 meses.

Segundo relatório mensal do Escritório do Gabinete, a economia japonesa está passando por uma recuperação moderada, enquanto algumas áreas ainda precisam de algum progresso.

O governo elevou a avaliação das exportações, citando sinais de melhora. Os envios de automóveis aos Estados Unidos e peças eletrônicas para a China estão robustos.

O Japão também elevou sua avaliação da produção industrial, apoiada por essas fortes exportações.

A avaliação do consumo privado também foi elevada, com a população gastando mais com roupas e em restaurantes.

Entretanto, funcionários do governo alertam que incertezas no exterior poderiam crescer após Donald Trump assumir a Casa Branca, ressaltando que ficarão atentos nas políticas do próximo presidente americano.

