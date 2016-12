EUA anunciam maior devolução territorial ao Japão desde 1972

O Japão e os Estados Unidos informaram na quarta-feira (21) que milhares de hectares de terra usados pelas forças armadas americanas em Okinawa serão devolvidas ao controle japonês na quinta-feira (22), na maior transferência de terra desde 1972, quando o Japão restaurou seu domínio na ilha.

Com o comunicado do retorno de cerca de 4.000 hectares de terra de uma vasta área de treinamento dos Estados Unidos em Okinawa, o Primeiro-Ministro Shinzo Abe e a Embaixadora dos Estados Unidos no Japão Caroline Kennedy saudaram a mudança enquanto reduzem o fardo em uma província que abriga a maior parte das instalações militares americanas no país.

“Esse retorno reduzirá nossa área em Okinawa em cerca de 20%”, disse Kennedy, salientando que isso “demonstra nosso compromisso contínuo em reduzir nosso impacto sobre os cidadãos de Okinawa”.

O retorno das terras em si é um desenvolvimento positivo para Okinawa, mas ocorreu em uma época delicada quando aeronaves militares Osprey da marinha americana começaram a sobrevoar a província, apesar de uma exigência local para mantê-las em terra após uma recente aterrissagem acidentada ao largo da costa de Okinawa.

O governador de Okinawa, Takeshi Onaga, planeja não participar de uma cerimônia de retorno que aconteceria em Nago na quinta-feira, organizada pelo governo central, em uma demonstração de protesto contra possíveis voos Osprey ao redor de heliportos que o Japão construiu na área de treinamento para as forças armadas americanas em troca do retorno das terras.

O governo japonês construiu 6 novos heliportos na parte da área de treinamento a serem retidas em troca do retorno das terras, um projeto que encontrou dura oposição de moradores que estão preocupados com o barulho das aeronaves e risco de acidentes.

Fonte: Japan Today Imagem: NHK