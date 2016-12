Estrangeiros apaixonados pelos brinquedos de cápsula “Gacha Gacha”!

Na frente do portão de entrada ao Japão do Aeroporto de Narita, há muitas máquinas de brinquedos de cápsula, ou “Gacha Gacha”. Além desse pequeno fato já ser interessante, muitos estrangeiros estão apaixonados pela prática!

No subterrâneo do aeroporto, estão instaladas 171 máquinas de “Gacha Gacha”. “Existem objetos tradicionais do Japão como riquixás e ‘kokeshi’ (bonecas tradicionais)”, disse o repórter da Asahi TV. Será que o objetivo é surpreender os estrangeiros?

Há diversos brinquedos que lembram o Japão. Contudo, por que há “Gacha Gacha” no aeroporto? A resposta é simples!

Foi colocada uma placa na frente dos “Gacha Gacha” que diz: “Troque suas moedas restantes em brinquedos”. Assim, os turistas que vêm ao Japão não precisam se preocupar com suas moedas que sobraram da viagem. Uma turista francesa disse: “Como sempre as moedas acabam sobrando nas viagens, acho que é uma boa ideia”.

O aeroporto realmente deseja que os turistas utilizem essas moedas, tanto que instalou “Gacha Gacha” da Takaratomy Arts, uma das maiores empresas de brinquedos do Japão.

Os motivos pelos quais os turistas compram os brinquedos são diversos! “Desejo dar para um amigo”, disse uma turista tailandesa. “Testei umas 10 a 15 vezes. Achei os brinquedos reais e bem feitos, além da quantidade ser numerosa”, falou um turista inglês.

Por outro lado, há turistas que testam pela primeira vez o “Gacha Gacha” e acabam enfrentando dificuldades. Uma turista filipina tentou entrar na brincadeira, mas não sabia o que devia fazer ao inserir o dinheiro. Outro turista francês também tentou pegar seu brinquedo, porém teve que ser ajudado por uma criança japonesa que via sua situação.

São vários tipos de brinquedos de diferentes tamanhos e formatos, e todos são adorados pelos turistas. Surpreendentemente, estima-se que as vendas obtidas de cada “Gacha Gacha” triplicaram.

Entretanto, o brinquedo de “Gacha Gacha” mais vendido não é sobre a cultura japonesa nem de personagens famosos. Os modelos “ParaSaito-San (パラ斎藤さん)” da linha “Panda no Ana (パンダの穴). Estes brinquedos são cabeças de pessoas com seus cérebros controlados por alienígenas, ou melhor, aliens parasitas que se escondem nos cérebros.

Morikawa Osamu do Departamento de Marketing da Takaratomy Arts disse o seguinte sobre a fama dos “ParaSaito-San”: “Não sei porque estão vendendo tanto. Talvez os estrangeiros sentiram a história e visão do mundo mais engraçadas”.

Fonte: ANN News