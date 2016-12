Despesas de consumo têm 1 ano e 3 meses consecutivos de queda

De acordo com a pesquisa de orçamento familiar no Japão publicada pelo Ministério dos Assuntos Internos e Comunicação (MIC), as despesas de consumo por famílias do mês passado, excluindo as pessoas que vivem sozinhas, foi de ¥270.848 ficando 1.5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O principal fator foi a forte intenção de economia das pessoas, que refletiu na queda da prática de comer em restaurantes e comprar produtos e roupas com o preço relativamente mais barato. Além disso, considerando que 2016 é um ano bissexto e tivemos um dia a mais por conta disso, este foi o décimo quinto mês que os gastos caíram.

Ademais, a renda das famílias de trabalhadores, excluindo os trabalhadores não assalariados, do mês passado foi de ¥432.415 um aumento de 1% em relação ao mesmo período do ano passado, e foi o primeiro aumento em dois meses.

O MIC falou: “Os salários continuam aumentando e, acredito que exista um poder aquisitivo latente, entretanto, o consumo continua enfrentando uma situação difícil”.

Fonte: NHK News