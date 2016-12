Banheiros de aeroporto no Japão têm rolos de papel higiênico para limpar smartphones

Rolos de papel higiênico desenvolvidos para limpar telas de smartphones foram colocados dentro de banheiros, ao lado do porta papel higiênico regular, localizados no terminal de desembarque do Aeroporto Internacional de Narita.

Os rolos de papel chamados de “papéis higiênicos para limpar smartphones” parecem uma versão menor do papel higiênico regular e foram colocados em 86 compartimentos de banheiros no terminal pela NTT Docomo no dia 16 de dezembro e estarão disponíveis até o dia 15 de março de 2017.

De acordo com uma pesquisa conduzida em 2015 pela grande fabricante de itens sanitários Toto, muitos visitantes estrangeiros elogiaram a limpeza dos banheiros públicos do Japão.

Enquanto isso, um instituto de pesquisa dos Estados Unidos revelou que há mais bactérias na tela de um smartphone do que em um assento sanitário e uma pesquisa da Agência de Turismo do Japão mostrou que turistas estrangeiros disseram ter encontrado as maiores dificuldades com os serviços Wi-Fi, ou a falta deles, quando viajam ao Japão.

O papel higiênico para smartphones disponibilizado pela empresa de telefonia móvel foi a solução para tais descobertas. O papel pode ser utilizado para limpar o aparelho, mas também têm informações impressas em inglês sobre serviços Wi-Fi e viagem.

Fonte e imagens: Mainichi