Seres sobrenaturais: Conheça 7 criaturas misteriosas do Japão!

Conheça as mais famosas criaturas da cultura do Japão, a terra das assombrações e fenômenos sobrenaturais.

Folclore faz parte da cultura de um país e praticamente, todo brasileiro já deve ter ouvido histórias de figuras clássicas como o Saci Pererê ou a Mula sem cabeça.

Como no Brasil, o Japão também possui uma série de mitos e lendas folclóricas, com seres misteriosos e assombrados.

Superstição? Mito? Animal não identificado? Ou será verdade? Nada se sabe sobre a existência dessas criaturas.

01: Kappa, O protetor das águas

Possui uma aparência de uma criança, com uma pele esverdeada parecida como a de sapo, um bico de ave e uma casca de tartaruga nas costas. Na cabeça possui um prato com água, que ao secar ou ser quebrado representa a morte para o Kappa.

Moram em rios e pântanos e são conhecidos por desafiarem as pessoas para uma luta de Sumô.

Existem vários relatos desde o século X, lendas e mitos do Kappa em todo o Japão, variando um pouco conforme a região e a era.

É uma das criaturas lendárias mais famosas e provavelmente mais amada do Japão. Pelo fato de gostar de pepino, serviu de inspiração para o nome do sushi Kappa Maki e hoje é mascote de várias redes de sushi, como o Kappa Sushi.

Também por ser conhecido como o deus protetor das águas, é muito utilizado como mascote em campanhas relacionados ao meio ambiente de rios.

02: Oni, o demônio vilão das histórias

Se o Kappa é a criatura mais adorada do Japão, pode-se dizer que o Oni é a mais detestada. Uma espécie de demônio, é o símbolo do medo, mal e da força.

Originário desde o século VI, aparece como o vilão da história em várias lendas e mitos de todo o Japão, como a famosa lenda do Momotaro.

Com uma aparência próxima a de um ogro, possui chifres na cabeça e uma pele vermelha ou azul. Carrega sempre consigo o Kanabo, um bastão com espinhos.

A aparência atual do Oni sofreu influências do Yaksha e Rakshasa do budismo, figuras que foram introduzidas ao longo da história no Japão.

03:Tengu, o deus das montanhas



Criatura com roupa de monges eremitas, uma máscara vermelha com um nariz comprido e asas de corvo. Alguns carregam um leque de penas e é conhecido por levar as pessoas para o caminho do mal.

Acredita-se que o Tengu é a reencarnação de monges eremitas ascéticos que treinavam nas montanhas. Nasce assim o rumor de que fatos inexplicáveis nas montanhas como ventanias e tremores eram obras do Tengu e a figura passou a ser louvada como uma espécie de deus.

Até hoje acredita-se que as montanhas são dominadas pelos Tengu e são cultuados em alguns templos.

04 Rokurokubi: Fantasma de pescoço comprido

Fantasma que aparece numa série de obras fictícias após do período Edo (séc. XVII a XIX)

A rokurokubi geralmente é uma mulher bonita com o rosto pálido e por algum motivo que varia conforme a obra, ela dorme junto com algum homem que conheceu ao decorrer do enredo.

Durante a noite, o homem olha para a bela moça e percebe que o seu pescoço se estica.

No século XIX, a lenda tornou-se inspiração para ilusionismo, com bonecos que esticavam o pescoço.

05: Yukionna, a fatal musa das neves

Lenda antiga do século XIII de locais frios Japão, com várias versões conforme a região.

A história resume-se na aparição de uma linda moça de quimono e que se apaixona por um homem. Conforme a versão, o homem é morto pelo sopro congelante ou tendo a sua energia sugada através de uma relação sexual com a Yukionna.

A lenda possui várias versões. Em Nagano, ela é conhecida como Yuki onba e aparece como uma senhora de idade. Já em Yamagata, ela aparece junto de seus filhos.

06: Tamamo no mae (Kyubi), a raposa mística

Na cultura japonesa, as raposas são famosas por serem animais místicos e sempre são relacionadas a fenômenos sobrenaturais.

Segundo a lenda, após viver séculos e milênios uma raposa adquire poderes místicos e sobrenaturais, podendo se transformar na forma de um ser humano.

Tamamo no Mae foi a raposa mais famosa da história do Japão, marcando o seu nome no século X. Com 18 anos, o Imperador Toba se apaixonou pela beleza de Tamamo no Mae, que estava disfarçada de humano.

Após o casamento, o imperador adoeceu misteriosamente e o sacerdote Abe no Seimei desmascarou a identidade da raposa.

Iniciou-se assim uma guerra entre a raposa de nove caudas Tamamo no Mae contra 80 mil homens do exército imperial. Ao morrer, a raposa tornou-se numa pedra venenosa que matava todos que aproximavam-se dela e só foi destruída com muito esforço no século XIV.

07: Nekomata, o gato de duas caudas

Diz a lenda que os gatos ganham poderes sobrenaturais e mais uma cauda após viverem 20 anos. São várias as versões de histórias que existem dedes o século XIII.

Algumas versões dizem que o Nekomata aparece da montanha e após de se transformar num monstro ou em ser humano, ataca os vilarejos locais.

Outras lendas dizem que os gatos domésticos adquirem forças sobrenaturais após serem criados por muito tempo. Em algumas histórias, eles aparecem se vingando de seus donos e em outras retribuindo favores.

Fonte e imagens: Wikipedia, Matome naver